Foot - PSG

PSG - Malaise : L'incroyable réaction de Marquinhos après la déroute à Monaco !

Publié le 21 mars 2022 à 12h45 par D.M.

Après la lourde défaite de son équipe face à l'AS Monaco, Marquinhos n'a pas voulu accabler ses partenaires. Mais le capitaine du PSG a évoqué des discussions en interne pour régler la situation.

Rien ne va plus au PSG ! Eliminée dès les huitièmes de finale de Ligue des champions par le Real Madrid, l’équipe parisienne s’est inclinée lourdement sur la pelouse de l’AS Monaco ce dimanche (3-0). Les hommes de Mauricio Pochettino ont été surclassés par le club du Rocher, ce qui a provoqué la colère de Kylian Mbappé. « On doit rester professionnels et se respecter. On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. On va aller chercher ce 10e titre de champion de France » a confié l’international français au micro de Prime Vidéo. Capitaine du PSG, Marquinhos n’a pas caché sa déception, même s’il n’a pas souhaité enfoncer ses partenaires.

« Dans les moments compliqués, on n’a pas besoin de se rajouter encore plus d’ondes négatives »