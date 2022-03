Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos lâche un gros avertissement après la déroute à Monaco !

Publié le 20 mars 2022 à 19h45 par La rédaction

Alors que le PSG a subi une lourde défaite contre l'AS Monaco (3-0) ce dimanche, Marquinhos reconnaît que l’équipe traverse une période difficile et a remobilisé ses coéquipiers.

Le Paris Saint-Germain traverse une période difficile. Battus 3-0 par l’AS Monaco, les Parisiens en sont désormais à quatre défaites lors des six dernières rencontres. La prestation du jour a de quoi inquiéter au vu de ce qu'ont proposé les hommes de Mauricio Pochettino, de quoi susciter la colère de l'entraîneur argentin : « C’est inadmissible. On ne peut pas commencer le match de cette manière. Il y a de la honte, parce qu’on est des compétiteurs. Il faut maintenant aller de l’avant et effacer, enfin, la frustration de la Ligue des champions en pensant à donner le meilleur de soi-même pour le club, pour l’institution. (...) Notre première mi-temps est inacceptable ! » De son côté, Marquinhos a également affiché sa colère en zone mixte, attendant une réaction de l'équipe.

« Si on continue à faire des prestations comme ça, c’est sûr que le titre est en danger »