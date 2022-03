Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros retournement de situation pour ces deux dossiers brûlants ?

Publié le 23 mars 2022 à 19h00 par La rédaction

Alors que les contrats de Ronald Araujo et Gavi arrivent à leur terme en juin 2023, leurs entourages affirment qu’aucune réunion n’a eu lieu récemment.

Si le FC Barcelone veut grandement se renforcer lors du prochain mercato estival, les dirigeants catalans veulent également prolonger certains contrats qui arrivent à leur terme, en particulier ceux de Ronald Araujo et Gavi. Agé respectivement de 23 et 17 ans, les deux joueurs représentent l’avenir du Barça, eux qui semblent déjà indispensables dans le système de Xavi. Cependant, le défenseur et le milieu de terrain seront libres en juin 2023, et aucun accord n’a encore été trouvé concernant une extension de contrat. Pire encore, aucune réunion n’aurait récemment eu lieu.

Aucune réunion n’a encore eu lieu pour Araujo et Gavi

En effet, comme le révèle le journaliste Gérard Romero, les entourages de Ronald Araujo et Gavi affirmeraient n'avoir eu aucune nouvelle réunion et n'avoir rien refusé concernant une éventuelle offre de prolongation de contrat. Toutefois, si une rencontre entre les dirigeants du FC Barcelone et les représentants de l’international uruguayen serait prévue après la trêve hivernale, rien n’aurait encore été planifié pour le milieu de terrain espagnol.