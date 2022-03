Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie énigmatique de cette piste chaude de Xavi...

Publié le 23 mars 2022 à 15h00 par A.M.

En fin de contrat avec Chelsea en juin prochain, César Azpilicueta serait dans le viseur du FC Barcelone. Le défenseur espagnol a d'ailleurs été interrogé à ce sujet.

L'été prochain, le FC Barcelone devrait renforcer son effectif de façon importante. Et Joan Laporta ne perd pas de temps. En effet, le Barça aurait déjà bouclé les arrivées libres de Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), tandis que celle de Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam) serait également en très bonne voie. Mais ce n'est pas tout puisque le club blaugrana verrait également d'un bon œil l'arrivée de César Azpilicueta dont le contrat s'achève également en juin prochain à Chelsea où la situation est très particulière. Et le défenseur espagnol s'est prononcé sur son avenir.

Azpilicueta botte en touche