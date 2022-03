Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Le Qatar lance une révolution pour Haaland !

Publié le 23 mars 2022 à 18h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid. Ainsi, le club de la capitale se prépare à l'éventualité de perdre son numéro 7 cet été. Dans cette optique, Leonardo a fait d'Erling Haaland sa grande priorité pour prendre la potentielle succession de Kylian Mbappé. Et il compterait mettre le buteur norvégien au centre d'un tout nouveau projet sans le crack français, Neymar ou encore Mauricio Pochettino.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et malheureusement pour le PSG, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Conscient de la situation de son crack français, le PSG a tout prévu pour sa potentielle succession. Selon Le 10 Sport, Leonardo a identifié ses deux cibles préférentielles en cas de départ de Kylian Mbappé : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski en plan B. Et pour convaincre le buteur du Borussia Dortmund, le directeur sportif du PSG serait prêt à employer les grands moyens.

Le PSG veut offrir un salaire XXL à Erling Haaland

Selon les informations de la Cadena Ser , le PSG ne compterait pas lésiner sur les moyens pour faire plier Erling Haaland. En effet, d'après l'entourage du joueur, Leonardo serait prêt à offrir le même salaire XXL qu'il a proposé à Kylian Mbappé dernièrement pour qu'il accepte de prolonger. Et comme l'a indiqué Le Parisien le 1er mars, le directeur sportif du PSG aurait lancé une offensive qui avoisinerait les 50M€ nets annuels, avec une prime de fidélité d'environ 100M€.

Le nouveau projet du PSG centré sur Erling Haaland ?