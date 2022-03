Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cabella a pris une grande décision…

Publié le 21 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le retour à l’ASSE depuis la résiliation de son contrat avec Krasnodar, Rémy Cabella a pour l’instant exclu cette piste. Mais il annonce vouloir rester en Europe…

Cette semaine, dans les colonnes de L’Equipe , Rémy Cabella (32 ans) avait clairement indiqué qu’il ne retournerait pas à l’ASSE dans l’immédiat malgré son statut de joueur libre sur le marché : « On n’a jamais discuté de cela ! Ce n’est pas le moment pour qu’on se retrouve, ni pour le club ni pour moi », avait indiqué Cabella. Mais de quoi sera alors fait l’avenir de l’international français, en quête d’un nouveau challenge ?

« Je préfère rester en Europe »