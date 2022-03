Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après les Verts, Cabella ouvre une nouvelle porte pour son avenir !

Publié le 19 mars 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Libre de rejoindre l'équipe de son choix, Rémy Cabella souhaite rester en Europe. Annoncé à l'ASSE, le milieu offensif n'a pas fermé la porte à un autre club de Ligue 1

La guerre en Ukraine a bouleversé la carrière de plusieurs joueurs français présents en Russie comme Rémy Cabella. Présent à Krasnodar depuis 2019, le milieu offensif a pris la décision de résilier son contrat. « Je n'étais pas en Russie à ce moment-là. J'ai discuté avec le club pour mon retour, qui était prévu, mais entre-temps, il y a eu ce qu'on connaît : les difficultés avec l'Ukraine. Et puis la crise économique, par rapport au club, par rapport au président. On s'est donc mis d'accord sur une résiliation à l'amiable » a confié le joueur dans un entretien à France-Bleu Hérault . Actuellement blessé, Cabella poursuit sa rééducation en France, mais a bien l’intention de retrouver une équipe. Il y a quelques jours, il n’avait pas fermé la porte à un retour à l’ASSE. « Le seul club où j’accepterais de signer pour trois mois, ce serait Sainté. S’il était vraiment dans le dur, j’irais en courant et je jouerais même pour rien. L’idée, ce serait plutôt d’arriver dès maintenant dans un club et d’enchainer derrière sur mon contrat ». Il faut dire que l’international français n’a pas l’intention de rejoindre une destination exotique, et souhaite poursuivre sa carrière en Europe.

L'ASSE lâche une réponse claire à Cabella

« Je suis en pleine rééducation, je me remets bien physiquement. Aujourd'hui, je ne peux pas jouer. Mais c'est pour bientôt. Après, j'ai parlé avec ma famille. Jouer loin de l'Europe, on refuse, même s'il y a des bonnes propositions. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je veux rester en Europe, je veux me régaler et je veux que ma famille vienne me voir jouer. Ça, c'est important pour moi. Là, je suis en train de discuter avec des clubs. Et après, je prendrai ma décision quand tout sera fait. Si je refuse le Golfe, la Chine, le Qatar ? Oui ! Et pourtant, ils viennent. Ils viennent et continuent à venir. Mais non. Je préfère rester en Europe. Quitte à baisser mon salaire » a-t-il lâché. Mais selon toute vraisemblance, Cabella ne devrait pas terminer la saison à l’ASSE. « Ce n'est pas quelque chose que l'on a envisagé. On verra pour la suite, peut-être pour la saison prochaine ! » a confié le coordinateur sportif des Verts , Loïc Perrin, au micro de Prime Vidéo.

Un retour à Montpellier ? La réponse de Cabella