Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cabella annonce des discussions avec un club !

Publié le 16 mars 2022 à 11h10 par G.d.S.S. mis à jour le 16 mars 2022 à 11h11

Alors qu’il a pour le moment fermé la porte à un retour à l’ASSE dans l’immédiat, Rémy Cabella pourrait finalement aller se relancer en Grèce prochainement et confirme des négociations avec l’Olympiakos.

En raison du contexte très tendu autour de la Russie avec la guerre en Ukraine, Rémy Cabella (32 ans) a récemment résilié son contrat avec Krasnodar, et se retrouve donc libre sur le marché. Dans un entretien accordé à L’Equipe ce mercredi, le milieu offensif français a confié que malgré les rumeurs à son sujet, il n’envisageait pas un retour à l’ASSE dans l’immédiat, d’autant que Cabella semble surtout bien parti pour rebondir… à l’Olympiakos !

« L’Olympiakos, un club qui m’intéresse »