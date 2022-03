Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour Rémy Cabella, c'est terminé !

Publié le 17 mars 2022 à 4h30 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur de l'ASSE, Rémy Cabella ouvre toutefois la porte à une arrivée à l'Olympiakos.

Compte tenu du contexte géopolitique, Rémy Cabella a mis fin à son contrat avec le club russe de Krasnodar. Par conséquent, l'ancien milieu de terrain de l'OM se retrouve libre sur le marché et son nom a notamment circulé du côté de l'ASSE. Mais un retour chez les Verts semble désormais très improbable puisque Rémy Cabella semble plus proche de l'Olympiakos, une destination qui lui plaît.

Cabella est intéressé par l'Olympiakos