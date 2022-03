Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Olmo envoie un message au Barça !

Publié le 24 mars 2022 à 20h00 par La rédaction

Ciblé par le FC Barcelone, Dani Olmo n’a pas l’air d’avoir oublié son club formateur, et s’intéresse toujours à ses résultats.

Formé au FC Barcelone, Dani Olmo évolue aujourd’hui au RB Leipzig. Alors que le milieu offensif fait le bonheur du club allemand, où il a inscrit 15 buts et délivré 18 passes décisives en 79 matchs, celui-ci suscite l’intérêt du géant catalan, qui aurait d'ailleurs cherché à le rapatrier lors du dernier mercato estival. Si Laporta voit en lui un potentiel successeur d’Ousmane Dembélé, Olmo semble ne pas oublier les Blaugrana, et suit de près leurs résultats.

« Je suis heureux de la croissance du Barça, rien de plus »