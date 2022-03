Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski en approche au Barça ? La réponse !

Publié le 24 mars 2022 à 16h00 par G.d.S.S.

À en croire les dernières révélations venues d’Espagne, le FC Barcelone serait idéalement placé pour récupérer Robert Lewandowski en fin de saison. Mais la presse allemande dément pour le buteur du Bayern Munich…

Et si le prochain gros coup de Xavi au FC Barcelone se nommait Robert Lewandowski ? Comme l’a annoncé Sport plus tôt ce jeudi, le buteur polonais de 33 ans serait bien décidé à rallier le Barça l’été prochain, à un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, et le deal pourrait d’ailleurs être favorisé par la proximité entre son agent, Pini Zahavi, et le président catalan Joan Laporta. Mais le son de cloche est différent de l’autre côté du Rhin…

Rien entre Lewandowski et le Barça