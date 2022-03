Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un autre renfort XXL bouclé pour 0€ ?

Publié le 24 mars 2022 à 13h00 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin prochain, Noussair Mazraoui se serait déjà engagé en faveur du FC Barcelone, malgré l’intérêt de deux autres géants européens.

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone devrait tenter de densifier son secteur défensif. Après avoir enregistré le retour de Dani Alves cet hiver, Joan Laporta s’intéresse à de nombreux joueurs, et regarde beaucoup du côté des joueurs en fin de contrat notamment au poste de latéral droit, où Noussair Mazraoui est ciblé. Indiscutable dans la formation d’Erik ten Hag, l’international marocain va quitter librement l’Ajax Amsterdam cet été, et aurait même déjà trouvé un accord avec les Blaugrana .

C'est bouclé pour Mazraoui après Christensen et Kessié ?