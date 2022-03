Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Florentino Perez prépare une énorme révolution !

Publié le 24 mars 2022 à 11h30 par D.M.

Le Real Madrid pourrait changer de visage la saison prochaine. Président du club espagnol, Florentino Perez souhaiterait renouveler son groupe et accueillir plusieurs renforts lors du prochain mercato estival.

La saison du Real Madrid est, pour l’heure, plutôt satisfaisante. Le club espagnol est parvenu à refaire son retard sur le PSG et à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. La Casa Blanca reste en course pour remporter sa quatorzième C1, mais aussi son 35ème titre de champion d’Espagne. A neuf journées de la fin, le Real Madrid compte neuf points d’avance sur son dauphin, le FC Séville, malgré une grosse contreperformance face au FC Barcelone dimanche dernier (défaite 0-4). Mais alors que le club espagnol inaugurera son nouveau stade Santiago Bernabeu en fin d’année, Florentino Perez serait nostalgique de l’époque des Galactiques. Le président du Real Madrid, discret ces derniers mois sur le marché des transferts, aurait d’énormes ambitions pour son équipe. La priorité absolue du dirigeant merengue reste Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG, le joueur n’a toujours pas signé avec le club espagnol, selon les informations exclusives du 10Sport.com, mais a de grandes chances d’évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Le contrat aurait déjà été rédigé. Ne manque plus que la signature de Kylian Mbappé, qui pourrait évoluer aux côtés d’Erling Haaland. Courtisé par le PSG, toujours selon nos informations, le buteur du Borussia Dortmund souhaiterait évoluer au Real Madrid, malgré la présence de l’international français. Aux côtés de Vinicius Jr et de Karim Benzema, les deux jeunes stars pourraient passer un cap dans leur carrière.

Perez veut renforcer toutes les lignes

Parallèlement à ces deux dossiers, Florentino Perez travaillerait sur plusieurs chantiers. Le dirigeant souhaiterait changer le visage de son équipe et renouveler l’ensemble des secteurs de jeu à commencer par le poste de gardien. Titulaire indiscutable, Thibaut Courtois ne serait pas menacé, mais une nouvelle doublure serait recherchée. La direction du Real Madrid serait en quête sur le marché d'un gardien expérimenté capable de suppléer l’international belge dans les cages. Aucun nom n’a été divulgué par Mundo Deportivo , qui diffuse cette information ce jeudi. La défense pourrait également être modifiée. Deux latéraux pourrait être recrutés pour concurrencer Dani Carvajal et Ferland Mendy, mais aussi un défenseur central. Les profils d’Antonio Rüdiger (Chelsea) et de Dayot Upamecano (Bayern Munich) seraient en bonne place sur la short-list de Florentino Perez. Au milieu de terrain, la priorité du Real Madrid serait Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), qui pourrait toutefois manquer de temps de jeu en Liga la saison prochaine en raison de la forte densité qui existe à son poste. Mais pour pouvoir accueillir ces joueurs, les responsables merengue devront se séparer de plusieurs éléments.

Les départs seront nombreux cet été