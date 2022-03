Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez se lance dans un nouveau chantier de taille !

Publié le 24 mars 2022 à 9h00 par D.M.

Le Real Madrid aurait l'ambition de recruter un gardien expérimenté capable de remplacer Andriy Lunin et de suppléer Thibaut Courtois. Pour l'heure, aucun nom n'a été dévoilé.

Le dossier Kylian Mbappé occupe une place centrale dans l’esprit des dirigeants du Real Madrid. Florentino Perez travaille depuis plusieurs années sur le recrutement de l’international français et n’attend plus que sa signature. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur de 23 ans a déjà un accord de principe avec la Casa Blanca . Son arrivée en Liga pourrait faire grand bruit aussi bien dans la capitale espagnole , qu’en France. Parallèlement à ce dossier Mbappé, Florentino Perez travaillerait sur d’autres dossiers de taille.

Le Real Madrid recherche un gardien expérimenté