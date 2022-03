Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible annonce de la presse espagnole sur Mbappé !

Publié le 24 mars 2022 à 8h15 par A.C.

En fin de contrat, Kylian Mbappé se rapproche toujours plus d’un départ du PSG, avec le Real Madrid qui est prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Tout pourrait s’accélérer pour Kylian Mbappé. S’il semblait vouloir se concentrer sur la quête de la Ligue des Champions, depuis l’élimination du Paris Saint-Germain l’attaquant a l’esprit libre et peut donc enfin prendre une décision pour son avenir. En Espagne, la presse parle d’un possible accord au courant du mois de mai, lorsque l’intégralité de la saison du PSG sera terminée et que Mbappé pourra donc annoncer son arrivée au Real Madrid. Un scénario plus que probable mais pas forcément inévitable, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que le joueur n’a pas encore pris la moindre décision.

L’après-élimination n’a pas aidé pour Mbappé