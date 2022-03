Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue s’enflamme totalement pour Jorge Sampaoli !

Publié le 24 mars 2022 à 5h30 par Th.B.

Bien qu’il sortait seulement d’un prêt de six mois à l’OGC Nice, William Saliba a directement pu être titulaire au sein de la défense centrale de Jorge Sampaoli dès son arrivée en prêt l’été dernier. De quoi pousser le Français à communiquer un message de remerciement à l’entraîneur de l’OM.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a fait le choix de boucler les prêts de deux joueurs d’Arsenal qui n’entraient pas pour le moment dans les plans de Mikel Arteta voire plus du tout en les personnes de William Saliba et de Matteo Guendouzi. Pour ce qui est du défenseur central qui a été appelé pour la première fois par Didier Deschamps en Équipe de France pour remplacer Benjamin Pavard, Jorge Sampaoli n’a jamais douté de lui et lui a immédiatement confié les clés de la défense centrale de l’OM. Une marque de confiance qui a touché William Saliba et ce, dès son arrivée.

Saliba remercie Sampaoli de lui «avoir fait confiance dès le début»