Mercato - Real Madrid : Ancelotti prépare un coup de balai légendaire !

Publié le 24 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Bien décidé à renouveler son effectif l'été prochain, le Real Madrid préparerait une énorme vague de départs avec pas moins de huit joueurs concernés.

L'été prochain, le Real Madrid devrait chambouler son effectif. Bien décidé à frapper très fort en recrutant Kylian Mbappé et Erling Haaland, le club merengue va devoir dégraisser afin de mener à bien son projet. Et pour cause, il faudra alléger la masse salariale pour offrir le plus gros contrat possible à l'attaquant du PSG et renflouer les caisses pour payer le transfert du Norvégien. Dans cette optique, huit joueurs sont sur le départ.

Huit joueurs sur le départ