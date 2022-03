Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Giroud évoque un dossier très sensible du projet QSI !

Publié le 24 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé suscite de nombreuses interrogations quant à son avenir très incertain. Olivier Giroud s’est prononcé sur cet épineux dossier.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! La direction du club de la capitale tente vainement de prolonger son attaquant depuis des mois, mais de son côté, l’ancien Monégasque a repoussé les différentes propositions de Leonardo et semble bien parti pour rallier gratuitement le Real Madrid en fin de saison. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé, Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le club merengue . En clair, il s’agit du dossier sensible du moment pour l’avenir du PSG et du projet QSI, et il continue même de faire réagir les autres joueurs…

Giroud reste vague pour Mbappé