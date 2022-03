Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un incroyable appel du pied !

Publié le 24 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semble bien parti pour rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Mais Noël Le Graët, le président de la FFF, tente de le retenir en Ligue 1…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant tricolore arrivera au terme de son contrat dans la capitale en juin prochain, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé dispose déjà d’un accord de principe pour débarquer libre au Real Madrid en fin de saison. Et en attendant de savoir quelle sera sa décision officielle, l’attaquant du PSG a reçu un message fort de la part de Noël Le Graët.

« J’ai envie qu’il reste à Paris »