Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce tonitruante de Tebas sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 23 mars 2022

En fin de contrat avec le PSG dans trois mois, Kylian Mbappé se rapproche du Real Madrid. Javier Tebas, le président de la Liga, est persuadé que l'attaquant français évoluera chez les Merengue la saison prochaine.

Plus le temps passe, plus Kylian Mbappé semble se rapprocher de l'Espagne. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, l’attaquant du PSG possède un accord de principe avec le Real Madrid. En attendant, le club de la capitale n'abdique pas et fait le forcing en coulisse pour convaincre sa star d'apposer sa signature sur un nouveau bail, mais le PSG ne part clairement pas favori. De quoi réjouir Javier Tebas, le président de la Liga, qui espère voir Kylian Mbappé dans son championnat.

«Tout indique que Mbappé sera à Madrid»