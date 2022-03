Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba dit tout sur son avenir !

Publié le 24 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, William Saliba pourrait se laisser tenter par le fait de poursuivre sa collaboration avec Jorge Sampaoli à l’OM comme le défenseur français l’a fait savoir en interview ces dernières heures.

Après un prêt de six mois à l’OGC Nice lors de l’exercice précédent, William Saliba a tapé dans l’oeil de Pablo Longoria. En effet, le président de l’OM a profité de la situation sportive de Saliba à Arsenal afin de l’attirer sous la forme d’un prêt d’une saison sans option d’achat. Et alors que l’engagement convenu entre les différentes parties prendra fin en juin prochain, le défenseur central de l’OM, indéboulonnable dans l’esprit du coach Jorge Sampaoli, s’est livré sur ce que l’avenir lui réservera, que ce soit du côté de Marseille ou d’Arsenal, voire ailleurs.

« Continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée »