Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a tranché pour l'avenir d'Ancelotti !

Publié le 24 mars 2022 à 15h00 par La rédaction

Alors que la présence de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid a été remise en cause récemment, celui-ci devrait bel et bien continuer son aventure chez les Merengue.

De retour sur le banc du Real Madrid, 6 ans après la fin de sa 1ère aventure au sein de la Casa Blanca , Carlo Ancelotti obtient de très bons résultats. Pourtant, alors que les Merengue sont actuellement premiers de Liga et qu’ils ont réussi à décrocher leur billet pour les quarts de finale de Ligue des Champions, les capacités du tacticien italien ont été remises en cause récemment. En effet lors du clasico face au FC Barcelone, les madrilènes se sont lourdement inclinés (0-4) à domicile, provoquant les critiques de certains supporters à l’égard de l’entraineur de 62 ans. Cependant, à moins d’une grosse désillusion lors de cette fin de saison, Ancelotti devrait bien conserver son poste.

Le Real Madrid a toujours confiance en Carlo Ancelotti