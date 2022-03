Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez prépare un énorme ménage pour cet été !

Publié le 24 mars 2022 à 11h00 par D.M.

Alors qu'il tente de s'attacher les services de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland, le Real Madrid a l'intention de dégraisser son effectif et d'alléger sa masse salariale.

Discret lors des dernières sessions de transferts, le Real Madrid devrait se mettre en avant durant l’été. Le club espagnol a de grosses ambitions et rêve de s’attacher les services de gros talent comme Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le joueur du PSG a déjà un accord de principe avec Florentino Perez selon les informations exclusives du 10Sport.com. Quant au buteur du Borussia Dortmund, il envisagerait aussi un départ au Real Madrid lors du prochain mercato estival. Mais pour pouvoir accueillir les deux stars, le club espagnol va devoir dégraisser son effectif et alléger sa masse salariale.

Perez prépare un gros coup de balai