Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Perez active un dossier XXL pour l'été prochain !

Publié le 24 mars 2022 à 8h30 par D.M. mis à jour le 24 mars 2022 à 8h31

A la recherche d'un défenseur central, le Real Madrid s'est attaqué à Antonio Rüdiger notamment. Mais un international français interesserait fortement les dirigeants espagnols.

La défense centrale du Real Madrid a été modifiée lors du dernier mercato estival. Titulaires indiscutables depuis plusieurs saisons, Sergio Ramos et Raphaël Varane ont pris la porte et ont changé d’air. Cette année, David Alaba et Eder Militao assurent leur succession, mais un défenseur central est recherché lors du prochain mercato estival. A en croire la presse espagnole, Antonio Rüdiger serait une piste sérieuse du Real Madrid, mais un autre profil interesserait Florentino Perez.

Upamecano dans le viseur du Real Madrid