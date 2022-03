Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle sortie forte de Saliba sur son avenir !

Publié le 24 mars 2022 à 12h10 par A.M.

Prêté sans option d'achat par Arsenal l'été dernier, William Saliba ne cesse d'afficher sa joie d'évoluer à l'OM où il se verrait bien rester au-delà de son prêt.

Les premiers pas poussifs de William Saliba à Arsenal semblent désormais très loin. En effet, après six mois du côté de l'OGC Nice, le défenseur central a finalement rejoint l'OM l'été dernier où il est prêté sans option d'achat par les Gunners . Et à Marseille, William Saliba s'est rapidement imposé comme le patron de la défense et comme un cadre de Jorge Sampaoli. Au point de convaincre Didier Deschamps de le convoquer en équipe de France afin de combler le forfait de Benjamin Pavard.

«Je me sens bien à l’OM»