Mercato - PSG : La nouvelle sortie forte du Barça sur le départ de Messi !

Publié le 24 mars 2022 à 11h45 par A.M.

Un peu moins d'un an après son départ du FC Barcelone, Lionel Messi ne semble toujours pas avoir digéré son arrivée au PSG comme le constate Jordi Alba.

L'été dernier, Lionel Messi était contraint de quitter le FC Barcelone, son club de toujours. Et pour cause, le club blaugrana n'était plus en mesure de payer l'imposant salaire de la star argentine qui a donc du trouver une nouvelle porte de sortie, et il s'est engagé avec le PSG jusqu'en juin 2023. Cependant, son intégration n'a jamais été facile et Lionel Messi semble ne jamais avoir digéré son départ de Catalogne.

Le message fort d'Alba sur le départ Messi