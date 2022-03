Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone se déchire pour Lionel Messi !

Publié le 24 mars 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien qu’il ne semblerait pas fermer la porte à un retour au FC Barcelone, traînant son spleen au PSG, Lionel Messi verrait son éventuel retour aux sources être sujet à un énorme désaccord entre Xavi Hernandez et Joan Laporta.

Parti à contrecoeur du FC Barcelone et en larmes en août dernier, le club culé n’ayant pas pu renouveler son contrat pour des raisons économiques, Lionel Messi ne serait pas totalement heureux au PSG et ce, bien qu’il soit déterminé à respecter son contrat courant jusqu’en juin 2023 comme RMC Sport l’a fait savoir ces derniers jours. Néanmoins, la presse étrangère affirme qu’un retour au FC Barcelone lors de la prochaine intersaison titillerait le numéro 30 du PSG. Néanmoins, une telle éventualité ne ferait pas l’unanimité au FC Barcelone bien que La Pulga soit une véritable légende au Barça . L’entraîneur Xavi Hernandez serait pour lorsque le président Joan Laporta refuserait de donner son aval.

« La personne qui le bloque est Joan Laporta »