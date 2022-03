Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a tout prévu pour Lewandowski !

Publié le 24 mars 2022 à 12h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Robert Lewandowski devrait quitter le Bayern Munich à l'issue de la saison. Et le FC Barcelone serait désormais le mieux placé pour le recruter.

Le marché des buteurs risquent d'être très animé l'été prochain. Et pour cause, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid tandis qu'Erling Braut Haaland est également très convoité sur le mercato. Des mouvements qui devraient engendrer un jeu de chaises musicales sur le marché des attaquants, d'autant plus que Robert Lewandowski pourrait également animer les débats puisque son contrat au Bayern Munich s'achève en juin 2023.

Le contrat de Lewandowski est déjà prêt