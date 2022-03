Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour Xavi avec Mohamed Salah ?

Publié le 25 mars 2022 à 9h30 par Th.B.

Bien que le PSG ait des vues sur Mohamed Salah selon différents médias, l’attaquant de Liverpool aurait pour sa part une grande affection pour Xavi Hernandez et ses préceptes de jeu mis en place au FC Barcelone. Ce qui donnerait un avantage non négligeable au Barça dans la course à la signature de l’Égyptien.

Officiant à la fois comme entraîneur et nouvel architecte du FC Barcelone, Xavi Hernandez aurait des vues sur Mohamed Salah en marge du prochain mercato estival. En effet, le président Joan Laporta semblerait avoir promis à son coach un attaquant de classe mondiale pour cet été. Alors qu’il a été et demeure toujours question d’une potentielle venue d’Erling Braut Haaland, le comité de direction du FC Barcelone travaillerait sur un tout autre dossier, l’opération Haaland s’avérant être particulièrement délicate au vu de la rude concurrence imposée par Manchester City, le Real Madrid ainsi que le PSG. Et pour respecter sa promesse faite à Xavi Hernandez, Joan Laporta songerait sérieusement à recruter Mohamed Salah, dont le contrat à Liverpool arrivera à expiration en juin 2023, et n’a toujours pas été renouvelé malgré les sorties médiatiques de l’Égyptien dans lesquelles il a affirmé vouloir raccrocher les crampons à Anfield Road.

Salah prêt à dire oui à Xavi ?