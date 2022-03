Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça déclare la guerre au PSG pour Salah !

Publié le 25 mars 2022 à 8h30 par Th.B.

Entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez verrait d’un très bon oeil le recrutement de Mohamed Salah au nez et à la barbe du PSG en raison de la difficulté de mener à bien l’opération Erling Braut Haaland à l’occasion du prochain mercato estival.

Comme souvent, le FC Barcelone semble travailler sur des dossiers similaires à ceux du PSG à l’approche du mercato estival. Avant que Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma choisissent de s’engager en faveur du Paris Saint-Germain l’été dernier, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta aurait tenté sa chance avec les deux internationaux, en vain. Et pour ce qui est de la prochaine session des transferts, le Barça serait susceptible de contrecarrer certains gros projets du président Nasser Al-Khelaïfi et des hauts représentants du PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, le Paris Saint-Germain faisait déjà d’Erling Braut Haaland sa grande priorité pour la succession de Kylian Mbappé.

Xavi, bien déterminé à doubler le PSG en recrutant Salah au Barça !