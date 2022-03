Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça compte mettre le feu au dossier Pogba !

Publié le 25 mars 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien que le PSG et le Real Madrid semblaient jusqu’ici être les destinations les plus probables de Paul Pogba pour le prochain mercato, le FC Barcelone compterait chambouler les choses dans ce dossier.

Alors que son contrat à Manchester United arrivera à expiration au mois de juin, Paul Pogba serait susceptible de bénéficier du statut d’agent libre à l’instar de Kylian Mbappé à la prochaine intersaison. Dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Pogba a fait savoir au Figaro qu’il serait emballé par l’idée d’éventuellement jouer aux côtés de Mbappé en club. « Pourquoi pas ? C’est toujours bon de jouer avec des coéquipiers en équipe de France et en club » . Cependant, le PSG et le Real Madrid verraient un autre prétendant du milieu de terrain des Red Devils s’intéresser grandement au profil de Paul Pogba.

À Barcelone, on pense aussi à Pogba !