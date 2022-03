Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos... Une star du Barça règle les dossiers brûlants du Qatar !

Publié le 25 mars 2022 à 5h00 par A.M.

Interrogé sur l'avenir des stars du PSG, Jordi Alba prend position pour Lionel Messi et Sergio Ramos.

Après le fiasco du PSG contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions, de nombreuses questions se posent à l'image de l'avenir de certaines stars. A commencer par Lionel Messi et Sergio Ramos. Tous deux arrivés l'été derniers, ils voient leurs contrats s'achever en juin 2023 et leur futur reste incertain après une première saison très décevante. Jordi Alba, qui a côtoyé Lionel Messi au Barça et Sergio Ramos avec la Roja , évoque ces deux dossier.

Alba se prononce sur Messi et Ramos