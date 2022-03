Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ majeur déjà confirmé pour cet été ?

Publié le 25 mars 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Prêté à l’ASSE depuis cet hiver, Paul Bernardoni s’est immédiatement imposé comme le titulaire indiscutable au poste de gardien. Mais le joueur, qui appartient toujours au SCO Angers, pourrait bien repartir en fin de saison…

En janvier dernier, le10Sport.com vous avait révélé en exclusivité l’intérêt de l’ASSE pour Paul Bernardoni et son arrivée en prêt dans le Forez, sans option d’achat. Depuis, il a largement contribué au redressement de la situation sportive des Verts, même si tout reste encore à faire pour le maintien. Et si l’ASSE venait à atteindre cet objectif, Bernardoni sera-t-il définitivement transféré ?

Bernardoni très évasif sur son avenir