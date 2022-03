Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Paul Bernardoni fait une révélation pour son avenir !

Publié le 23 mars 2022 à 14h10 par A.M.

Prêté sans option d'achat à l'ASSE cet hiver, Paul Bernardoni assure qu'aucune promesse ne lui a été faite concernant son avenir, même en cas de maintien des Verts.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE s'est tournée vers Paul Bernardoni cet hiver afin d'apporter de l'expérience dans ses buts, gardés jusque-là par Etienne Green. Un choix validé par Pascal Dupraz qui a succédé à Claude Puel sur le banc des Verts en fin d'année. Et pour le moment, ce recrutement porte ses fruits puisque l'ASSE a retrouvé une sérénité défensive. Prêté par Angers sans option d'achat, Paul Bernardoni est toutefois dans l'incertitude pour son avenir, et il assure que même en cas de maintien, aucune promesse ne lui a été faite.

«On ne m’a pas fait de promesses»