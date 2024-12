Mbappé : «C’est un peu bizarre», l’équipe de France passe aux aveux !

Thomas Bourseau

L’équipe de France, pour des raisons diverses, n’a pas pu compter sur deux de ses armes offensives pendant le rassemblement du mois de novembre : Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, son capitaine. Le patron des Bleus n’avait pas été retenu par Didier Deschamps un mois après avoir été laissé de côté pour une blessure, et même son de cloche pour l’attaquant du PSG. Marcus Thuram s’est attardé sur cette situation spéciale.

Kylian Mbappé n’était pas présent lors des deux derniers rendez-vous de l’année civile 2024 chez les Bleus. En effet, en raison d’une gêne musculaire dans un premier temps en octobre puis d’une décision du sélectionneur Didier Deschamps en novembre, le capitaine de l’équipe de France n’a pas pu respecter son statut avec la sélection tricolore.

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé étaient portés disparus en équipe de France

De plus, son ami Ousmane Dembélé et coéquipier chez les Bleus était lui aussi aux abonnés absents en novembre dernier. Ce qui a fait planer une atmosphère inhabituelle pendant cette trêve internationale en équipe de France. « Deux rassemblements sans Kylian Mbappé, il nous manque ? Oui, c’est vrai que Kylian c’est quelqu’un de très important dans le groupe. Après Ousmane n’était pas là aussi donc c’est vrai que c’était un rassemblement un peu bizarre. A table, c’était un peu moins vivant, mais bon. On espère qu’ils vont revenir très vite ». a confié Marcus Thuram au cours d’une interview pour TF1.

«Il est dans le meilleur club du monde, donc il va très bien»

Répondant aux questions de Yassin Nfaoui pour Téléfoot dans le cadre de l’émission programmée pour dimanche prochain, Marcus Thuram a dédramatisé tout éventuel problème mental ou physique pour Kylian Mbappé. « Des nouvelles de Kylian Mbappé ? Oui, Kylian va très bien. Il est dans le meilleur club du monde, donc il va très bien (rires) ».

En mars prochain, l'équipe de France jouera la demi-finale de la Ligue des nations contre la Croatie. Reste à savoir si ce sera avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé désormais...