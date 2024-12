«Je sais pourquoi», Riolo détient une bombe sur Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Mondial 2022 représentait l'un des derniers défis de Karim Benzema. Mais le joueur n'a jamais pu participer à ce tournoi en raison d'une gêne au niveau de son quadriceps gauche. Précipitamment, l'attaquant a quitté le groupe France. Mais selon Daniel Riolo, on ne sait pas tout sur cette affaire.

Il est parti dans l’ombre, après une finale de Coupe du monde perdue face à l’Argentine. Comme si le succès de l’équipe de France ne lui appartenait pas. Forfait pour ce Mondial 2022 en raison d’une blessure, Karim Benzema avait tiré sa révérence. Mais des zones d’ombre subsistent dans cette affaire.

Des tensions entre Deschamps et Benzema ?

Car selon certaines sources, Benzema était en capacité de revenir en jeu avant la fin du tournoi. Mais Didier Deschamps et son staff en ont décidé autrement et auraient acté son départ avant le match d’ouverture. Pour mettre les choses au clair, Daniel Riolo a invité l’attaquant d’Al-Ittihad à prendre la parole.

Riolo entretient une part de mystère

« Benzema est parti en catimini à 6h du matin du Qatar en pleine Coupe du monde, ça fait un an et demi on ne sait même pas encore pourquoi. Enfin moi je sais pourquoi mais c’est ma voix contre celle du système » a confié le journaliste sur le plateau de l’After Foot.