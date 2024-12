Nouvelle affaire Mbappé en équipe de France, la FFF sort du silence !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été sous le feu des projecteurs de la justice suédoise pendant deux mois entre sa virée nocturne à Stockholm courant octobre et la fermeture du dossier pour harcèlement sexuel et / ou viol dont il faisait l'objet de la part d'une plaignante. Theo Hernandez est également ciblé pour une agression sur deux femmes. Le président de la Fédération française de football a utilisé l'affaire Mbappé pour prôner la présomption d'innocence.

Le nom de Kylian Mbappé a été lié par la presse suédoise à une affaire de viol et d'harcèlement sexuelle envers une femme pendant sa virée nocturne à Stockholm pendant le mois d'octobre. Une affaire qui a énormément fait parler dans la presse et qui a notamment fait réagir le principal intéressé au cours d'une interview avec Mouloud Achour pour Clique X diffusée le 8 décembre dernier.

«Ce sont des choses qui débarquent dans ta vie que tu ne vois pas venir»

« J’étais surpris, on est toujours surpris. Ce sont des choses qui débarquent dans ta vie que tu ne vois pas venir. Je n’ai rien reçu, pas de convocation, rien. Le gouvernement suédois n’a rien dit donc je ne suis pas concerné. Ça ne m’a pas pesé dans la mesure où je ne me suis jamais senti concerné. (…) Quand je pars (de Stockholm), je n’ai pas cette affaire, c’est quand j’atterris que j’ai les infos. Je n’ai aucune idée de qui est la plaignante. Il faut laisser la justice faire son travail et quand ça va se terminer chacun réglera ses comptes ». Le jeudi 12 décembre, la justice suédoise a décidé de clore l'enquête pour viol qui visait Kylian Mbappé en raison de preuves jugées insuffisantes pour incriminer le capitaine de l'équipe de France dans cette affaire.

«Theo Hernandez ? Je reste très prudent sur ces affaires qui ne respectent pas souvent la présomption d'innocence»

En parallèle, c'est Theo Hernandez, le latéral gauche de l'équipe de France, qui est accusé d'agression sur deux femmes. Les faits se seraient déroulés dans une boîte de nuit. Philippe Diallo a été invité à s'exprimer sur la question au cours d'une interview pour le Journal du Dimanche. Et au vu des répercussions médiatiques pour au final pas grand chose dans l'affaire Mbappé, le président de la Fédération française de football a adopté une position claire.

« Je n'en ai pas les détails. J'ai lu beaucoup de commentaires autour de l'escapade suédoise de Kylian Mbappé et je constate que la justice suédoise a clos le dossier. Je reste très prudent sur ces affaires qui ne respectent pas souvent la présomption d'innocence. Des gens se retrouvent parfois jetés en pâture à l'opinion publique avant que le dossier ne fasse « pschitt »».