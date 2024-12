Deschamps - Equipe de France : La FFF dénonce une injustice !

Thomas Bourseau

La Fédération française de football n'a jamais retiré sa confiance en Didier Deschamps depuis son accession au poste de sélectionneur en 2012. Et ce n'était pas Philippe Diallo qui allait mettre un terme à cette collaboration au vu des performances de l'équipe de France cette année, à un but seulement de la première place du classement FIFA.

Didier Deschamps a hérité de l'équipe de France au terme de l'Euro 2012. Depuis, les Bleus se sont assis sur le toit du monde en Russie à l'été 2018, ont été à deux tirs au but d'en faire de même au Qatar en 2022 et ont échoué sur les terres en 2016 à l'Euro en prolongations. Un bilan plus qu'honorable pour Deschamps. Néanmoins, son style de jeu et sa communication ne font clairement plus l'unanimité.

«J'entends les critiques mais je les trouve parfois trop sévères»

Si bien que certains observateurs réclameraient sa tête et du changement à la tête de l'équipe de France. Contractuellement lié à la Fédération française de football jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a effectué un travail admirable en cette année 2024 malgré les critiques envers les Bleus à l'Euro selon Philippe Diallo. Celui qui a été reconduit au poste de président de la Fédération française de football s'est livré à ce sujet au Journal du Dimanche.

« Si je regarde l'année écoulée, il a conduit notre équipe de France en demi-finale de l'Euro avant de terminer en tête de son groupe de Ligue des nations avec des résultats très probants contre la Belgique et l'Italie. On est au rendez-vous de la performance sportive. Il y a certainement un jeu à améliorer, c'est clair. J'entends les critiques mais je les trouve parfois trop sévères ».

«A un but près, la France terminait l'année en tête du classement mondial de la Fifa devant l'Argentine»

De plus, l'équipe de France n'était qu'à un petit but marqué d'arracher la première place du classement mondial de la FIFA à l'Argentine.

« Les gens ne voient pas forcément qu'il ne reste que deux champions du monde 2018, que plusieurs éléments de l'équipe olympique sont arrivés. C'est une phase de transition où il faut intégrer ces jeunes pour préparer l'avenir. Mais on reste performant : à un but près, la France terminait l'année en tête du classement mondial de la Fifa devant l'Argentine. Il y a beaucoup de talent et de professionnalisme pour maintenir notre équipe au plus haut niveau ». Pas de quoi justifier un quelconque changement et rupture de collaboration avec Didier Deschamps selon Philippe Diallo.