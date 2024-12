Mercato : L’OM réagit à la bombe du moment

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato hivernal approche, l'ombre de Paul Pogba plane sur Marseille. Actuellement sans club, le milieu de terrain fait fantasmer bon nombre de supporters de l'OM. Alors faut-il croire à cette rumeur ? Son ami Geoffrey Kondogbia a préféré botter en touche au cours d'un entretien accordé à beIN SPORTS ce samedi.

Le nom de Paul Pogba revient inlassablement dans les discussions à Marseille. Viendra ? Ne viendra pas ? Nul ne connaît l’issue de ce feuilleton, qui commence à faire parler au sein du vestiaire de Roberto de Zerbi.

De Zerbi choque avec ses accusations sur l'arbitrage après un match tendu ! ⚡️ Quelles décisions ont fait débat ?

➡️ https://t.co/oUAUmP45IE pic.twitter.com/E2Y7D7b71M — le10sport (@le10sport) December 15, 2024

Le vestiaire de l'OM est sollicité

Alors qu’Adrien Rabiot avait, publiquement, lancé un appel à Paul Pogba pour lui demander de venir à l’OM, Geoffrey Kondogbia s’est montré moins loquace. Au cours d’un entretien accordé à beIN SPORTS ce samedi, le champion du monde des U20 en 2013 avec La Pioche a préféré botter en touche.

« On est spectateur de cette rumeur »

« On est spectateur de cette rumeur. On le vit un peu comme tout le monde. Ça donne le sourire aux lèvres quand on entend ce genre de rumeurs. Maintenant, ce sont des choses qu’on ne maîtrise pas. On n’est pas au courant. Mais très honnêtement, j’ai rien à vous vendre ou à vous donner sur ça » a confié Kondogbia en marge de la rencontre face au LOSC ce samedi (1-1).