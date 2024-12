Réunion espérée, Mbappé va sortir Griezmann de la retraite ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une rencontre entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann à Madrid pour évoquer un retour en équipe de France ? C'est le scénario imaginé par Stephen Brun sur le plateau du Super Moscato Show sur RMC. L'ancien basketteur estime que la star du Real Madrid a le pouvoir de sortir son compatriote de la retraite.

C’est au moment où ils ne sont pas présents que l’on se rend compte de leur valeur et de leur importance. En l’absence d’Antoine Griezmann, qui à la surprise générale a annoncé sa retraite internationale en septembre dernier, l’équipe de France a affiché un visage décevant en Ligue des Nations. Cela ne l’a pas empêché de se qualifier pour les quarts de finale. Mais en manque de leaders, les Bleus n'auraient certainement pas repoussé un retour de Griezmann. Stephen Brun non plus !

Un service est demandé à Mbappé

Sur le plateau du Super Moscato Show, l’ancien basketteur n’a pas voulu enterrer Griezmann. Selon lui, le joueur de l’Atlético peut encore changer d’avis, à condition que Kylian Mbappé et Didier Deschamps donnent de leur personne. Alors que le capitaine des Bleus se trouve à Madrid depuis cet été, Brun a réclamé un entretien avec Griezmann. A 33 ans, l’attaquant pourrait encore rendre de précieux services à la sélection sur le chemin du Mondial 2026.

« Ce serait exceptionnel »

« Ce serait exceptionnel pour la communication de Mbappé qu’il fasse la démarche d’aller voir Griezmann à Madrid et qu’il lui dise : « On a besoin de toi en équipe de France pour gagner la Coupe du monde 2026. Tu veux le capitanat ? Pas de souci ». Pour moi, Mbappé a un pouvoir d’influence sur Griezmann au même titre que Deschamps. Si Deschamps fait l’effort de voir Griezmann, ce n’est plus pareil. Griezmann n’aura plus le même statut. Le mieux est qu’il revienne pour les éliminatoires du Mondial » a déclaré Brun sur RMC.