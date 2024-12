Griezmann, Lloris… L’Équipe de France répond à Mbappé après sa sortie cash !

Jean de Teyssière

L’interview récente de Kylian Mbappé fait évidemment beaucoup réagir. Le capitaine des Bleus est d’ailleurs revenu sur le capitanat, dont il a hérité après la retraite internationale d’Hugo Lloris. Des propos qui ont fait réagir au sein de la fédération qui a tenu à rappeler ses propos de mars 2023.

Et si Kylian Mbappé s’était englué dans une nouvelle polémique ? Dans l’interview accordée à Canal + pour l’émission Clique, le numéro 9 du Real Madrid a évoqué tous les sujets brûlants autour de sa personne, comme le port du brassard de capitaine de l’équipe de France…

«On me demande beaucoup de choses»

Au cours de l’interview accordée à Canal +, Kylian Mbappé avait tenu les propos suivants concernants le capitanat en équipe de France : « Je n'ai pas le même brassard qu'Hugo. Moi, on me demande beaucoup de choses. C'est une responsabilité. On me demande un autre métier par rapport à Hugo. (...) J'étais là, je voyais bien. Il (Didier Deschamps) m'a dit: 'ça te ferait quoi d'être capitaine de l'équipe de France?' Ça ne me changerait pas ma vie. Ce serait un honneur. Tu me le donnes, je suis super heureux, tu ne me le donnes pas, tu ne me le donnes pas. Je n'aurais rien retourné s'il ne me l'avait pas donné. En équipe de France, c'est le seul endroit où j'ai toujours tout pardonné. »

«Ça ne change pas ma manière de me comporter»

D’après RMC Sport, ces propos ont fait réagir la sélection. Dans l’entourage de l’équipe de France, on rappelle notamment les propos du Bondynois en mars 2023 lorsqu’il avait été nommé capitaine : « Quand le sélectionneur vient te voir, ta bouche dit oui tout de suite. C’est avant tout un kiff, je suis capitaine de mon pays, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éluder. C'est une nouvelle responsabilité, je vais l'assumer naturellement, ça ne va pas changer ma manière de jouer mais peut-être ma manière de me comporter. »