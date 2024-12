OM : Pogba a tranché, sa décision va plaire aux Marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Autorisé à reprendre la compétition en mars prochain, Paul Pogba n'a toutefois pas encore choisi son prochain club. L'OM rêve d'attirer le milieu de terrain français qui aurait également été sondé par Manchester City. Cependant, le champion du monde 2018 aurait d'ores et déjà écarté l'idée de rejoindre l'équipe de Pep Guardiola. Il faut dire que Paul Pogba reste très attaché à Manchester United.

Suspendu quatre ans pour dopage, Paul Pogba a récemment vu sa peine être réduite à 18 mois. Par conséquent, dès le mois de mars prochain, le milieu de terrain français pourra faire son retour sur les pelouses. Mais avec quel club ? C'est la grande question qui se pose puisque le champion du monde 2018 a mis fin à son bail avec la Juventus. Libre de tout contrat, Paul Pogba serait notamment dans le viseur de l'OM. Mais pas seulement.

Guardiola rêve de Pogba ?

En effet, selon les informations de The Independent, Manchester City souhaiterait rapatrier Paul Pogba en Angleterre. Pep Guardiola apprécie grandement le profil du milieu de terrain français qu'il a déjà essayé de recruter par le passé. Et cette fois-ci, le technicien espagnol ne souhaiterait pas laisser filer un joueur du calibre de Paul Pogba, d'autant plus qu'il est libre. Et en l'absence de Rodri, qui pourrait bien ne pas revenir avant le Championnats du monde des clubs en juin, les Citizens ne diraient pas non à l'arrivée d'un renfort technique dans l'entrejeu.

Pogba dit non à City

Cependant, Paul Pogba a-t-il envie d'évoluer à Manchester City ? D'après The Independent, la réponse est non. Et pour cause, le milieu de terrain français a fait ses débuts en professionnel dans le club voisin et rival, à savoir Manchester United où il a d'abord évolué jusqu'en 2012 avant de signer à la Juventus. Mais en 2016, il fera son retour chez les Red Devils qui fera de Paul Pogba le joueur le plus cher du monde à ce moment-là avec un transfert à 105M€. Un record qui ne tiendra qu'un an, mais alors qu'il aura disputé au total 233 matches avec Manchester United, le natif de Lagny-sur-Marne refuse de trahir des Red Devils en signant chez le voisin mancunien.