PSG : Choix radical, Luis Enrique écarte un attaquant !

La défense de l'OL n'aura pas à se frotter à Randal Kolo Muani à un moment donné de la rencontre entre les Gones et le PSG ce dimanche soir. Pour la simple et bonne raison que Luis Enrique a pris la décision de se passer des services de l'international français qui traverse une passe plus que délicate sportivement parlant...

Randal Kolo Muani ne sera pas au rendez-vous du PSG-OL de ce dimanche soir pour le second choc de cette 15ème journée de Ligue 1, 24 heures après le duel entre l'OM et le LOSC à l'Orange Vélodrome qui s'est soldé par un match nul (1-1). Ce dimanche matin, le Paris Saint-Germain a annoncé la liste des 21 joueurs convoqués par Luis Enrique.

Après être resté sur le banc à Salzbourg, Kolo Muani manque la réception de l'OL

Randal Kolo Muani ne fait pas partie de l'effectif retenu par l'entraîneur du PSG. Ce qui signifiera donc que lors des 5 derniers matchs disputés par le champion de France, Kolo Muani n'aura pris part qu'à une seule rencontre : à Auxerre le vendredi 6 décembre dernier (0-0). Que ce soit le Bayern Munich, le FC Nantes ou le RB Salzbourg, l'international français était resté sur le banc des remplaçants.

Kolo Muani écarté du groupe avant Monaco

Ce dimanche soir, trois jours avant le dernier match du PSG pour cette phase aller de Ligue 1 sur la pelouse de l'ASSE Monaco, Randal Kolo Muani restera à la maison. Selon RMC Sport, il s'agirait d'un choix purement sportif effectué par Luis Enrique, et rien d'autre.