PSG : Neymar a choisi de ne pas faire comme Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti du Paris Saint-Germain à l’été 2023 pour prendre la direction de l’Arabie saoudite et d’Al-Hilal, Neymar a accordé un entretien à RMC, diffusé ce dimanche soir. Benoit Boutron, qui a réalisé cette interview au côté de Marion Bartoli, est revenu sur sa rencontre avec le Brésilien et souligne une grande différence avec d’autres sportifs, dont Kylian Mbappé.

Sa parole est rare, surtout depuis la fin de son aventure au PSG l’année dernière. Ce dimanche soir, RMC diffusera un entretien de Neymar dans l’émission Bartoli Time. La star brésilienne de 32 ans évolue désormais à Al-Hilal en Arabie saoudite et prendra ainsi la parole pour évoquer plusieurs sujets, dont son départ du PSG. Une interview proposée une semaine après celle de Kylian Mbappé dans l’émission Clique de Canal+. Benoit Boutron, qui a fait le déplacement en Arabie saoudite avec Marion Bartoli pour interroger Neymar, a justement dressé un parallèle sur la communication des deux anciens Parisiens.

Luis Enrique en mode audacieux au PSG ? Une victoire qui s'accompagne d'un choix risqué... 😮 https://t.co/TSERDzG4gs — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 15, 2024

« Je l’ai trouvé au contraire plutôt sincère, et sans l’envie de faire passer des messages »

« L’appréhension qu’on avait au moment de le rencontrer, on ne l’avait jamais rencontré, on s’est demandé quelle attitude il allait adopter. Est-ce que lui, qui a tant d’expérience, qui est une superstar depuis qu’il a 17 ans et ses débuts à Santos, il allait avoir une com’ maîtrisé et nous prendre de haut ? Vous jugerez quand vous entendrez, mais moi je l’ai trouvé au contraire plutôt sincère, et sans l’envie de faire passer des messages comme on peut connaître avec d’autres sportifs », a confié le journaliste de RMC dans les Grandes Gueules du Sport.

Une communication différente de celle de Mbappé

« Comme qui ? D’autres, plein d’autres. Forcément, on va se tourner vers Kylian Mbappé qui a une com’ parfaitement maîtrisée, mais je trouve que la façon dont il s’exprime est vraiment différente », poursuit Benoit Boutron. La star auriverde reviendra notamment sur ses objectifs futurs, et sa volonté de participer à la prochaine Coupe du monde en 2026 : « Je l’ai déjà jouée trois fois, je veux évidemment faire la quatrième. Je dois être concentré sur ça, bien me préparer ici et avoir cet objectif à moyen terme après m’être remis en forme ici, dans mon club ».