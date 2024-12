PSG : Luis Enrique cherche les polémiques ? L'accusation surprise !

Thomas Bourseau

Le PSG a décidé de nommer Luis Enrique à la tête de son équipe première en juillet 2023. Depuis ses débuts sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, Enrique a occasionnellement lâché des punchlines dans la presse que personne n'avait vu venir. La dernière remonte à samedi et a eu le don de profondément agacer Bixente Lizarazu.

Luis Enrique n'en est pas à son coup d'essai. Cette saison, l'entraîneur du PSG a enchaîné les punchlines aux micros des médias et surtout en conférence de presse. Samedi, à un peu plus de 24 heures de la réception de l'OL au Parc des princes, le coach espagnol affirmait qu'il connaissait pour le moment sa meilleure saison en tant qu'entraîneur.

Lucas Hernandez fait vibrer le Parc de retour aux affaires ! Paris le savoure après sa longue absence. 🎉

➡️ https://t.co/GjZC6aohPj pic.twitter.com/Fw3FwzuSZ4 — le10sport (@le10sport) December 15, 2024

«C’est ma meilleure saison en tant qu’entraîneur»

« Statistiquement, c’est ma meilleure saison en tant qu’entraîneur. Si on s’en tient aux chiffres, au nombre d’occasions générées par nous et laissées à l’adversaire. Il y a des critiques, des mensonges mais c’est la réalité. Je suis très content de la saison malgré nos difficultés ». Une déclaration surprenante lorsqu'on se remémore l'année 2015 du FC Barcelone avec la Ligue des champions, la Liga, la Coupe du roi, la Supercoupe UEFA, la Coupe du monde des clubs FIFA. Luis Enrique avait raflé tous ces trophées sur le banc de touche du Barça.

«Je ne comprends pas à quoi ça sert de jouer ce jeu-là».

Daniel Riolo a déjà poussé un nouveau coup de gueule au sujet de la communication mensongère à son sens de Luis Enrique. Bixente Lizarazu a repris le flambeau ce dimanche matin pendant la diffusion de l'émission Téléfoot. Le consultant de TF1 et champion du monde 98 partage la position franche de l'éditorialiste de RMC concernant Enrique.

« C'est insupportable, c'est de la provocation. Il en fait en permanence. Je ne comprends pas à quoi ça sert de jouer ce jeu-là. C'est agaçant, c'est énervant. Le PSG n'a pas besoin de ça. Il aime les polémiques visiblement. Moi, ça m'agace beaucoup. Lui c'est un dogmatique du jeu de possession et d'attaques placées, alors qu'on se régale avec des actions en transition. Et apparemment il s'est énervé dans le vestiaire parce que ses joueurs ont joué beaucoup trop vite selon lui. Quand tu vas trop loin dans le dogmatisme, tu ne permets pas aux joueurs de se libérer. Et il y a des joueurs qui ne sont pas complètement libérés avec Luis Enrique ».