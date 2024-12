Scandale à Marseille, l'OM craque sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau

L'OM n'a pas été aidé par l'arbitrage de Willy Delajod samedi contre le LOSC (1-1). C'est du moins le point de vue assumé de Roberto De Zerbi sur la situation qui n'a pas manqué de communiquer son énervement en conférence de presse. Ce dimanche, le conseiller sportif de l'Olympique de Marseille qu'est Medhi Benatia en a rajouté une couche, non sans subtilité sur X.

Avant le sommet de cette 15ème journée de Ligue 1 entre le PSG et l'OL au Parc des princes ce dimanche soir, une autre belle affiche de l'élite du football français avait lieu à l'Orange Vélodrome samedi : OM - LOSC. Et alors que les Marseillais avaient ouverts le score par le biais d'un but inscrit par Quentin Merlin, bien servi par Adrien Rabiot, des faits de jeu ont poussé l'OM dans ses retranchements et ont notamment permis au LOSC d'arracher le match nul du point de vue de Roberto De Zerbi (1-1).

Sur le but de Lille, Diakite se retrouve tout seul pour marquer tranquillement de la tête… mais comment se retrouve-y-il seul ???



Bah parce que le joueur qui était au marquage sur lui (Balerdi 🇦🇷) subit un énorme bloc au début de l’action..



Mais but validé hein 🤡



🎥… pic.twitter.com/fVUcNDrTDe — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) December 14, 2024

«Normalement, ce genre de blocage n'est pas admis sur les coups de pied arrêtés»

En conférence de presse, Roberto De Zerbi n'a pas dissimulé ses émotions claires envers l'arbitre du jour Willy Delajod.

« En ce qui me concerne, ce soir, l'arbitre, selon moi, n'a pas fait un bon match. Je pense qu'il n'a jamais vraiment contrôlé le match. Il y a des épisodes clés qui n'étaient pas justes ce soir, en dehors du fait que ce soit Diakité ou pas qui écope d'un deuxième jaune. Sur leur but, il y a un bloc évident qui est fait sur Balerdi. Normalement, ce genre de blocage n'est pas admis sur les coups de pied arrêtés ».

«Je pense qu'un pénalty aurait dû être sifflé sur Rowe»

Le corps arbitral aurait d'ailleurs dû alloué un penalty à l'OM en raison d'une intervention irrégulière sur Jonathan Rowe d'après l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

« Et après, je pense qu'un pénalty aurait dû être sifflé sur Rowe. Donc honnêtement, je suis désolé, mais je pense que cet OM-Lille aurait mérité un meilleur arbitrage. Je n'aime pas parler des arbitres, je ne veux pas le faire de manière récurrente, mais aujourd'hui, comme d'autres fois, je pense qu'il y a eu quelques problèmes ».

«Le joueur qui était au marquage sur lui (Balerdi) subit un énorme bloc au début de l’action»

Cette saison, Medhi Benatia a déjà fait part de son mécontentement envers l'arbitrage contre l'OM à certains moments. Ce fut une nouvelle fois le cas ce dimanche, mais plus sobrement. Le conseiller sportif de l'Olympique de Marseille n'a pas poussé de coup de gueule au micro de DAZN, le diffuseur de la Ligue 1, mais sur son compte X en repostant un post critique envers l'arbitrage de Willy Delajod sur le but de Bafode Diakité pour le LOSC. La légende du post sur X est la suivante :

« Sur le but de Lille, Diakite se retrouve tout seul pour marquer tranquillement de la tête… Mais comment se retrouve-t-il seul ? Parce que le joueur qui était au marquage sur lui (Balerdi) subit un énorme bloc au début de l’action. Mais but validé hein ».