Mercato - Kolo Muani : Un flop à 90M€ à relativiser pour le PSG ?

A l'été 2023, le PSG avait fait le forcing pour recruter Randal Kolo Muani, parvenant au final à un accord avec l'Eintracht Francfort moyennant 90M€. Un montant qui en fait halluciner aujourd'hui plus d'un quand on voit le flop qu'est le Français à Paris. Mais voilà qu'en Allemagne, on tient un autre discours à ce propos.

90M€ ! Le PSG n'avait clairement pas lésiné sur les moyens pour recruter Randal Kolo Muani. Le club de la capitale voulait absolument recruter le Français, qui était même parti au bras de fer pour rejoindre Paris. Au final, l'Eintracht Francfort a donc cédé, mais pas à n'importe quel prix. Alors que Kolo Muani était arrivé pour 0€, il est reparti après un an pour 90M€.

Un an et demi au PSG et puis s'en va ?

Cela fait donc maintenant un an et demi que Randal Kolo Muani est un joueur du PSG. Et jusqu'à présent, c'est une grande déception. L'international français n'arrive clairement pas à convaincre, à tel point qu'il n'est aujourd'hui plus vraiment dans les plans de Luis Enrique. Une situation qui fait dire à certains que Kolo Muani pourrait déjà quitter le PSG en janvier.

« Le montant semblait moins insensé »

Randal Kolo Muani pourrait donc un flop pour le PSG et un flop qui coûte cher. Cette somme de 90M€ en fait halluciner plus d'un aujourd'hui, mais Julian Franzke, journaliste pour Kicker, a relativisé cela. Pour 20 Minutes, il a expliqué : « Même si les dirigeants de Francfort étaient satisfaits du dénouement du transfert de Kolo Muani à un tel prix, le montant semblait bien moins insensé après sa saison à 23 buts à l’Eintracht et sa Coupe du monde 2022 qu’aujourd’hui ».