Mercato : Il lâche l’ASSE pour retrouver l’anonymat !

Aujourd'hui à l'OM, Neal Maupay avait, pourtant, tout fait pour quitter la France il y a quelques années. En 2017, l'attaquant franco-argentin, qui aspirait à plus de tranquillité, avait pris la décision de rejoindre Brentford, alors deux deuxième division anglaise. Un choix que le joueur de 28 ans assume pleinement.

Prêté jusqu’à la fin de la saison par Everton à l’OM, Neal Maupay a retrouvé la lumière. Une reconnaissance qu’il a longtemps souhaité fuir. En 2017, l’attaquant avait quitté l’ASSE pour retrouver une vie plus sereine en Angleterre.

Maupay quitte la France et se justifie

« J’étais à un point de ma carrière où c’était devenu très compliqué pour moi. Je ne prenais plus de plaisir à m’entraîner, à jouer les matches alors que j’ai commencé le foot, et j’avais joué au foot jusque-là, juste parce que c’était ma passion. Et je suis devenu professionnel sans le rechercher en fait, sans même y penser. Mais je ne retrouvais plus ces émotions » a confié Maupay à L’Equipe.

« Je voulais juste qu’on me laisse jouer au foot »

A Brentford, le joueur avait trouvé ce qu’il recherchait. « Je voulais juste qu’on me laisse jouer au foot, sans me juger, sans qu’on me rappelle mon âge et mon histoire. J’ai pris cette décision de partir jouer en Angleterre parce que je savais que là-bas les gens ne me connaissaient pas et encore moins en Deuxième division » a lâché Maupay.