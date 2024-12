Zidane : Il l'appelle pour le faire signer au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'on a connu dernièrement Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur du Real Madrid, le Français a également porté le maillot de la Casa Blanca en tant que joueur. C'est là qu'il a d'ailleurs terminé sa carrière en 2006. C'est en 2001 que ça avait commencé pour Zizou au Real Madrid et tout serait visiblement parti d'un appel d'un certain Roberto Carlos.

Révélé du côté de l'AS Cannes puis passé ensuite par les Girondins de Bordeaux et la Juventus, Zinedine Zidane restera surtout associé à jamais au Real Madrid. Pendant 5 saisons, le champion du monde 98 a évolué avec les Merengue, qu'il a d'ailleurs entraîné par la suite avec énormément de réussite. Après 5 saisons également à la Juventus, Zidane s'était donc engagé avec le Real Madrid à l'été 2001, moyennant un chèque qui équivaudrait aujourd'hui à 75M€.

Roberto Carlos à l'origine du transfert de Zidane

Et derrière ce transfert de Zinedine Zidane au Real Madrid se cacherait visiblement Roberto Carlos. Le Brésilien, qui avait lui rejoint la Casa Blanca en 1996, aurait appelé Zizou pour le convaincre de venir le rejoindre selon France Football. Roberto Carlos a d'ailleurs raconté dans une interview pour FF à ce propos : « Je savais qu'il avait déjà perdu deux finales alors je lui ai dit que s'il voulait enfin la gagner, il fallait qu'il vienne jouer avec nous dans le meilleur club du monde. Zizou m'a toujours donné de super conseils et il n'hésitait pas à m'engueuler lorsqu'il le fallait. C'était génial de jouer et de partager le vestiaire avec lui. Depuis qu'il n'est plus entraîneur du Real, il voyage beaucoup alors il ne m'invite plus trop au restaurant ».

« L'un des plus beaux de l'histoire du foot »

Zinedine Zidane a donc fini par rejoindre Roberto Carlos au Real Madrid. Et entre les deux, sur le terrain, le courant passait très bien. On se rappelle notamment de cette action extraordinaire en finale de la Ligue des Champions en 2002 face au Bayer Leverkusen avec cette magnifique volée de Zizou. Roberto Carlos a ainsi confié : « On se marre souvent en reparlant de cette action, car Santiago Solari me donne un ballon horrible, je fais un centre parfait pour Zizou et il a failli gâcher l'action. Non, il n'y a que lui pour mettre un but comme celui-ci. Pour moi, c'est l'un des plus beaux de l'histoire du foot ».