Transferts : Zinedine Zidane prépare son arrivée à l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane est depuis libre et son retour est très attendu par les fans de football. Reste maintenant à savoir où pourrait se relancer l’ancien entraîneur de la Casa Blanca. Malgré cette pause, Zidane garde une cote énorme sur le marché et les rumeurs sont nombreuses. De son côté, Zizou pourrait regarder du côté… de l’OM pour l’avenir.

Quand reverra-t-on Zinedine Zidane sur un banc de touche ? Cela fait maintenant plus de 3 ans que le retour de Zizou est espéré. Les plans du Français ont toutefois été chamboulés à la suite de la Coupe du monde 2022 avec la prolongation de Didier Deschamps alors qu’il rêvait d’être sélectionneur des Bleus. Zidane prend donc tout son temps pour reprendre du service et les rumeurs sont nombreuses concernant son prochain challenge. Alors que l’équipe de France serait toujours dans un coin de sa tête, il est aussi question d’une arrivée à l’OM. Un feuilleton relancé par Thibaud Vézirian.

Un champion d'Europe au cœur de l'OM ? Roberto De Zerbi pourrait bientôt être accompagné de Bob Tahri ! 🏆

➡️ https://t.co/DdFWoZe3tE pic.twitter.com/xgvITJJ23F — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

Zinedine Zidane à l’OM ?

Sur Twitch, Thibaud Vézirian a été interpellé sur l’avenir de Zinedine Zidane. Le journaliste a alors lâché une annonce qui risque de faire parler à Marseille, confiant : « Zidane au Real Madrid ? Non, il n'y a rien de spécial pour Zidane au Real. Il attend un banc qui puisse être France, OM ou la direction sportive de l'OM. S'il vient en tant que conseiller psychologique de Mbappé lui transmettre son expérience, ça serait une bonne idée. Mais je n'ai rien d'autre à dire ».

« C’est lui qui prendra sa décision »

Zinedine Zidane pourrait-il alors être le prochain entraîneur de l’OM ? De nombreux supporters olympiens en rêvent et à ce propos, Luca Zidane, fils de Zizou, avait lâché une grande annonce. « Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour l’OM. On n’en parle pas trop, c’est lui qui prendra sa décision. Quoi qu’il arrive, on sera content. Le voir au PSG c’est un peu plus compliqué », avait-il alors expliqué concernant son père et un possible avenir à l’OM.